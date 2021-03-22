"Частная" соцсеть: экс-президент США создаст собственный ресурс [ Редактировать ]
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о создании в скором времени собственной социальной сети. Об этом рассказал советник Трампа Джейсон Миллер.
Важное событие в интернет-индустрии должно произойти в течении 2-3 месяцев. Данная платформа будет рассчитана на то, что пользователи должны следить за всеми действиями экс-главы государства.
Я думаю, что это будет бомба в соцсетях, которая полностью изменит правила игры, и все будут ждать и смотреть, что делает президент Трамп, причем это будет его собственная платформа.
Отмечается, что советник Трампа в настоящее время отказался рассказывать о подробностях запуска социальной сети. Известно, что в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, где проживает Трамп, состоялось "много мощных встреч с представителями различных компаний".
Читайте также, в США на рассмотрении стоит вопрос о запрете сети TikTok. Приложение TikTok недоступно в Китае, однако оно принадлежит компании ByteDance, которая базируется в КНР.
Кроме того, компания Facebook работает над созданием инструмента, который будет создавать "выжимки", или короткие версии больших текстов и новостей. Редактором в новом сервисе станет искусственный интеллект - он будет искать и обрабатывать материалы.
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