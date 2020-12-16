Компания Facebook работает над созданием инструмента, который будет создавать "выжимки", или короткие версии больших текстов и новостей. Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на внутреннюю презентацию во время всеобщего собрания сотрудников.

Будущий сервис назвали TLDR - "too long, didnʼt read", что переводится с английского как "слишком длинно, не читал". Новый сервис будет компилировать длинные тексты из первоисточников и оформлять их в виде коротких емких тезисов.

Редактором в новом сервисе станет искусственный интеллект - он будет искать и обрабатывать материалы. Пока не известно, когда TLDR запустят и на каких языках он сможет писать свои новостные выборки.

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В числе других перспективных разработок, о которых было объявлено на собрании, авторы BuzzFeed News выделили универсальный переводчик, социальную сеть для виртуальных аватаров Horizon и датчик для считывания команд с мозга.

Напомним, что Facebook в США, Великобритании и ряде других стран платит избранным СМИ за использование их новостей в тематической ленте Facebook News.

Ранее сообщалось, что Facebook запустил в Европе сервис для знакомств Dating. В Украине он пока недоступен.

Напомним, что в середине ноября Facebook запретили еще в одном государстве. Теперь крупнейшая соцсеть в мире "вне закона" в Иране, Китае, КНДР и на Соломоновых Островах.