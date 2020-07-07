В США на рассмотрении стоит вопрос о запрете сети TikTok.

Об этом пишет Reuters.

По информации, президент Дональд Трамп хочет установить запрет на китайские продукты. Эту версию подтвердил и госсекретарь США Майк Помпео.

Известно, что приложение TikTok недоступно в Китае, однако оно принадлежит компании ByteDance, которая базируется в КНР.

Ранее мы писали, что компания Google запретила своим сотрудникам пользоваться видеоконференциями от Zoom. Это связано с тем, что популярный сервис подвержен хакерским атакам.