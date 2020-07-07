В США могут запретить популярную социальную сеть [ Редактировать ]
В США на рассмотрении стоит вопрос о запрете сети TikTok.
Об этом пишет Reuters.
По информации, президент Дональд Трамп хочет установить запрет на китайские продукты. Эту версию подтвердил и госсекретарь США Майк Помпео.
Известно, что приложение TikTok недоступно в Китае, однако оно принадлежит компании ByteDance, которая базируется в КНР.
Ранее мы писали, что компания Google запретила своим сотрудникам пользоваться видеоконференциями от Zoom. Это связано с тем, что популярный сервис подвержен хакерским атакам.
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