Курс турецкой лиры установил антирекорд по отношению к доллару и евро. Предыдущий антирекорд был установлен 7 мая этого года. Об этом сообщает Financial Times.

В ходе сегодняшних торгов за 1 американский доллар предлагали 7,28 лиры, а за 1 евро - 8,63 лиры. С начала года турецкая валюта подешевела на 18% по отношению к доллару США и евро.

"Причины девальвационного давления носят в основном фундаментальный характер: недостаточно жесткая борьба центрального банка с инфляцией и крайне негативные реальные процентные ставки", - прокомментировал аналитик Commerzbank Антье Прэфке.

Курс турецкой лиры начал стремительно падать по отношению к доллару с середины 2018 года, на фоне обострения отношений Анкары и Вашингтона. Вместе с тем аналитики говорят о проблемах турецкой экономки из-за снижения объемов экспорта текстиля и потока туристов, причиной чему стала пандемия коронавируса. На туризм приходится 12% экономики Турции.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призывал граждан избавляться от долларов. Вместе с тем Центробанку пришлось распродавать валютные резервы, чтобы поддержать курс национальной валюты.

По оценкам Goldman Sachs, за первую половину 2020 года регулятор выкинул на рынок $65 млрд. Это больше, чем за весь 2019 год.

Валютные интервенции не спасают турецкую валюту, поэтому Центробанку придется поднять ключевую учетную ставку, что приведет к подорожанию кредитов. За последние 12 месяцев власти снизили ключевую ставку на 15,75%.

Ранее сообщалось, что цены на золото взлетели до исторического максимума.