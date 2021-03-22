ВВС США заявили, что в скором времени начнут испытания гиперзвукового оружия, которое способно поражать воздушные цели на скорости, превышающей звуковую в 20 раз – около 24 тысячи км/ч. Об этом сообщает Live Science.

Ракета ARRW ("Оружие Быстрого Реагирования Воздушного Базирования"), известная еще под названием AGM-183A, станет первым гиперзвуковым оружием в арсенале США.

Сейчас гиперзвуковую ракету готовят к испытаниям, которое намечено на 4 апреля 2021 года.

Ракета ARRW на борту бомбардировщика B-52H Stratofortress

В намеченный день самолет-бомбардировщик B-52H Stratofortress вылетит из базы ВВС Эдвардс в Калифорнии, поднимется на максимальную высоту и "выстрелит" ARRW по учебной цели, которая будет представлять собой вторую ступень устаревшей ракеты-носителя.

Особенность гиперзвукового оружия в невероятно высоких скоростях, превышающих звук в как минимум в 3-5 раз (1 км/с). Такие скорости не дают шанса их перехвата современными системами противоракетной обороны.

Технически у США, России и Китая уже есть ракеты, которые могут летать с гиперзвуковой скоростью. Они действительно могут развивать скорость до 20 Маха (в 20 раз больше скорости звука). Однако текущие баллистические ракеты достигают таких скоростей исключительно при выходе в космос, но на спуске их тормозит атмосфера Земли и они становятся уязвимыми перед ПВО.

Гиперзвуковые ракеты летят в атмосфере и сохраняют свою скорость вплоть до удара. Скорее всего, они будут быстрее межконтинентальных баллистических ракет на ранних этапах полета.

Ракета ARRW, разработанная гигантом вооружений Lockheed Martin, может быть модифицирована не только для поражения воздушных целей, но и для установки ядерных боеголовок.

AGM-183A может быть запущена как с суши, так и с моря или воздуха, с возможностью доставки ядерной боеголовки в любую точку мира за считанные минуты.

Эксперты ранее предупреждали, что страны, до зубов вооруженные гиперзвуковыми ракетами, могут вызвать разрушения в эпических масштабах и вызвать глобальную катастрофу.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Boeing создает гиперзвуковой самолет. Также недавно в США испытали "супер-ракету".

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