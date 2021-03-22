У Києві домовлялися про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. З головою ЄБРР зустрівся президент Зеленський. Каже: зустріч була доволі продуктивною. Головні напрямки, які визначили для спільних проєктів, - це допомога з реформами та розвиток енергетики.

Володимир Зеленський, Президент України: