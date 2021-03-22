Володимир Зеленський обговорив умови співпраці з ЄБРР [ Редактировать ]
У Києві домовлялися про співпрацю з Європейським банком реконструкції та розвитку. З головою ЄБРР зустрівся президент Зеленський. Каже: зустріч була доволі продуктивною. Головні напрямки, які визначили для спільних проєктів, - це допомога з реформами та розвиток енергетики.
Володимир Зеленський, Президент України:
Не дивлячись на Ковід, життя продовжується. Ще раз хочу сказати: Велкам. Україну і ЄБРР пов'язують дійсно довгі стосунки і багато важливих проєктів, в які Україна вкладає душу. А ЄБРР вкладає віру і гроші. Тому для нас стосунки з вами - важливі. Ми вважаємо вас одним зі стратегічних партнерів.
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