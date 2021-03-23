Правоохоронці вилучили понад 10 тонн корисних копалин [ Редактировать ]
Понад 10 тонн корисних копалин, топазу, берилу та кварцевої сировини, вилучили правоохоронці. Обшуки провели на території Київської та Житомирської областей.
Серед учасників шахрайської схеми - співробітники акціонерного товариства та приватні підприємці, які мали дозвіл на користування надрами. Каміння постачали на столичний ювелірний завод. Суму збитків встановлюють. За незаконну оборудку ділкам загрожує до восьми років ув'язнення.
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