Омбудсмен назвала в ООН количество пленных украинцев на Донбассе и в Крыму [ Редактировать ]
Источник: Facebook
В оккупированном Россией Крыму и у боевиков на Донбассе незаконно удерживаются 394 гражданина Украины. Об этом в видеообращении к участникам 46-й Сессии ООН по правам человека сообщила Омбудсмен Людмила Денисова.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека заявила, что на временно оккупированных украинских территориях продолжаются незаконные аресты и задержания украинских патриотов.
В России и в Крыму под арестом находится 114 граждан Украины, из них большая часть - крымские татары. На временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей боевики держат в плену 280 наших соотечественников.
Местонахождение еще 258 граждан Украины неизвестно.
Людмила Денисова пожаловалась, что не имеет возможности контролировать соблюдение прав и свобод украинских граждан на временно оккупированных территориях, поскольку боевики и Россия блокируют доступ.
Омбудсмен сообщила, что в 2020 году на Донбассе погибло 49 украинских военнослужащих и 18 мирных жителей. Несмотря на объявленный 27 июля 2020 года режим прекращения огня, на линии разграничения продолжают гибнуть украинские воины. По состоянию на март 2021 года Украина потеряла 23 защитников.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на скорейшую деоккупацию и реинтеграцию Крыма.
Напомним, что 20 марта иностранным гражданам, в том числе украинцам, запретили владеть землей в Крыму.
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