В ночь на среду, 17 февраля, в оккупированном Крыму, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пришла с обысками в дома крымских татар. Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

По его информации, обыски начались в 4 утра и пока продолжаются.

Сейчас известно о 5 обысках:

в Бахчисарае 2 обыска,

по одному - в городах Симферополе и Белогорске,

еще один обыск проходит в селе Заветное Советского района.

На данный момент известно о пяти задержанных крымских татарах.

Так, среди задержанных Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Эюпов, Шихаметов Яшар и Абдулборий Махамадаминов.

Кроме того, следственные действия продолжаются в домах Эрнеста Ибрагимова и Олега Федорова.

В ФСБ Крыма заявили, что обыск проводят рамках уголовного дела. Родственникам на местах проведения следственных мероприятий следователи ФСБ заявили, что задержанным вменяют статью 205.5 УК России.

Среди задержанных есть активисты "Крымской солидарности" и проекта для детей политзаключенных "Крымское детство". Азамат Эюпов – участник протестной акции крымских татар на Красной площади в Москве в июле 2019 года.

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