Голова ВООЗ заявив про катастрофічний розрив у вакцинації між країнами [ Редактировать ]
"Моральним провалом" назвали у ВООЗ розподіл вакцин у світі. Голова організації - Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що розрив у вакцинації між багатими та бідними країнами катастрофічний.
Мовляв, ті держави, що вже почали щеплювати молодих та здорових, роблять це коштом життів медиків, літніх людей та груп ризику в інших країнах. Гебреїсус наголосив, що така стратегія призведе до ще більшого поширення вірусу, який постійно мутує.
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