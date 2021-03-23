Алиса Казьмина, бывшая супруга Андрея Аршавина, которая чуть не умерла из-за инфекции, рассказала о том, что пережила две серьезных операции. Женщине полностью отрезали нос.

По словам Алисы Казьминой, все началось с такой резкой центрифуги, что они не могли уже ничего остановить. За считанные месяцы у женщины развился аутоиммунный некроз. Бывшей супруге Андрея Аршавина посчастливилось вовремя попасть на операционный стол. Ей к тому моменту оставалось жить всего от двух часов до двух дней.

Алисе провели две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачам удалось вырезать все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры. На кадре видно, что у женщины вообще нет носа.

Алиса Аршавина заболела аутоиммунным некрозом лобной пазухи после перенесенной операции. В феврале врачам пришлось ввести ее в медикаментозную кому. Позднее женщине удалось оправиться от болезни.

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