Нападника на Офіс президента відправили під домашній арешт [ Редактировать ]
Цілодобовий домашній арешт за потрощені вікна. Такий запобіжний захід обрав Печерський райсуд Києва учаснику протесту під Офісом президента - Владові Сорду. Його затримали 20 березня, після акції. За версією правоохоронців Сорд розбив шибки у дверях Офісу президента під час заворушень.
У поліції його назвали "одним із найагресивніших учасників" акції. Адвокат підозрюваного заявив, що рішення суду оскаржуватимуть.
Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд), підозрюваний:
Нічого в принципі не змінилось, бо крім як на акцію підтримки побратимів, ми нікуди і не виїздили з дружиною, ми так і працюємо, ми з дому працюємо, з дому пишемо книги, верстаємо, редагуємо.
Дмитро Мазурок, адвокат:
У Владислава в рюкзаку знайшли ніж. Інкримінують що був ніж, яким він намагався завдати тілесні ушкодження, ну і зрозуміли що ніякого ножа, ніяких тілесних ушкоджень, навіть доказів, навіть опису кому тілесні ушкодження.
Сорд може стати не єдиним, кого покарають за вандалізм під час акції протесту. У МВС оприлюднили імена, кого ще хочуть притягти до суду. Серед підозрюваних - Сергій Філімонов, лідер організації "Гонор", йому вже вручили підозру. Як і Олексію Білковському, активісту "Гонору". В суді може опинитися і Роман Ратушний, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" та Денис Міщенко.
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