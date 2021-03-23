У Криму та на Донбасі незаконно утримують 376 українців - Людмила Денісова [ Редактировать ]
На окупованих територіях Криму й Донбасу незаконно утримують 376 людей. Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила у відеозверненні до учасників 46-ї сесії ООН з прав людини.
Вона закликала міжнародну спільноту й далі тиснути на Росію для відновлення миру в Україні, деокупації земель та звільнення всіх полонених.
Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини:
На временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса продолжаются незаконные аресты, задержания. Я лишена возможности проводить мониторинг соблюдения прав и свобод граждан на временно оккупированных территориях РФ игнорирует выполнение резолюции генеральной ассамблеи ООН от 16 декабря 2020 г, блокирует доступ к этим территориям мне и независимым международным мониторинговым миссиям.
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