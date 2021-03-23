Денісова закликала міжнародну спільноту й далі тиснути на Росію

На окупованих територіях Криму й Донбасу незаконно утримують 376 людей. Про це український омбудсмен Людмила Денісова повідомила у відеозверненні до учасників 46-ї сесії ООН з прав людини.

Вона закликала міжнародну спільноту й далі тиснути на Росію для відновлення миру в Україні, деокупації земель та звільнення всіх полонених.

Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини: