Серфінг із козою! Американець із Каліфорнії навчив тварину підкорювати хвилі на дошці. Дана Макгрегор уже впродовж десяти років катається разом зі своєю домашньою козою на прізвисько Пісма.

Каже тварина долучилася до спорту випадково, просто одного разу пішла з ним на пляж. І здивувала господаря своєю любов'ю до хвиль. Тепер, за словами Макгрегора, він найбільше полюбляє саме ті моменти, коли на дошку вони встають