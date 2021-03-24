В Украине будут обнародовать результаты проверок качества топлива. Все подразделения Госэкоинспекции в тестовом режиме работают с системой оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск. Об этом сообщает пресс-служба экоинспекции.

Так, глава ГЭИ Андрей Малеваный заявил:

Все органы рыночного надзора используют систему оперативного взаимного оповещения о продукции, представляющей серьезный риск, где потребители могут узнавать об опасности продукции, выявленной контролирующими органами.

Сейчас все территориальные и межрегиональные подразделения инспекции работают с системой в тестовом режиме без обнародования результатов проверок.

В ближайшее время Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства обеспечит лицензию на пользование этим программным продуктом для работников ГЭИ с помощью персонального ЭЦП. После этого соответствующая информация о нарушениях на АЗС и АЗГС будет доступна для граждан.

Украинцы смогут ознакомиться с результатами тут.

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