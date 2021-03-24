Карантинні норми - суворішають. У "червоних" зонах відтепер потрібно носити маски - і надворі теж. У МВС наголосили: через відсутність захисної пов'язки - спершу попереджатимуть, а затятих порушників - штрафуватимуть. Нині це стосується дев'яти регіонів.

Якщо "червоними" оголосять ще чотири, то в Україні можуть запровадити загальнонаціональний локдаун. Та поки що більшість областей - "помаранчеві". І є одна "жовта". Це - Херсонщина, де найменше інфікованих коронавірусом.