В среду, 24 марта, в ходе заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, какими будут тарифы на электроэнергию с 1 апреля.

Так, по его словам, продолжат действовать тариф, введенный с начала года, т.е.- 1,68 гривен за киловатт.

Сегодня мы принимаем решение, что цена на электроэнергию для населения остается без изменений, т.е 1,68 гривен за кВт.

При этом премьер отметил, что правительство не будет ограничивать работу "Энергоатома", что даст компании возможность получать необходимые средства.

Ранее сообщалось, что цены на продукты "взлетят" уже в марте. Пока будет дорожать зерно, будут дорожать продукты, в первую очередь - хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.

Также мы писали о том, что будет с тарифами на газ до конца года.

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