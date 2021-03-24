Из столичного резервного фонда выделят 23,5 миллионов гривен для закупки необходимого медицинского оборудования, которое в настоящее время остро необходимо больницам. Об этом на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, для медучреждений будет закуплено 330 концентраторов, 5 мониторов пациента и 12 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Это позволит обеспечить дополнительные места для пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. И оборудовать аппаратами ИВЛ дополнительные места в реанимации столичных больниц.

Отмечается, что на прошлой неделе руководством Киева было оборудовано более 800 дополнительных койкомест, поэтому сейчас в больницах столицы почти 6 тысяч коек для лечения больных COVID-19. По состоянию на 24 марта заполненность столичных больниц составляет более 74%.

Читайте также, за сутки в столице зафиксировали 1300 новых случаев коронавирусной инфекции, при этом за 24 часа от COVID-19 умерли 49 человек. Такая патовая ситуация стала наихудшей по количеству летальных исходов за весь период эпидемии..

Кроме того, на территории Украины каждые три недели удваивается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическая ситуация в стране в настоящее время не проявляет тенденции к улучшению, инфекцию победили в среднем 5240 человек в день.

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