За минувшую неделю в среднем в день выявляли 12 650 новых случаев/ фото: Газета.ру

На территории Украины каждые три недели удваивается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эпидемиологическая ситуация в стране в настоящее время не проявляет тенденции к улучшению.

За минувшую неделю в среднем в день выявляли 12 650 новых случаев коронавируса, что примерно на 5200 случаев больше, чем двумя неделями ранее.

Отмечается, что инфекцию победили в среднем 5240 человек в день, при этом среднее число летальных случаев равняется 248, что на 100 больше, чем несколькими неделями ранее.

Читайте также, в Национальной академии наук дали прогноз по распространению коронавируса в регионах. Согласно заявлению ученых, самая плохая ситуация будет наблюдаться в Киеве и еще восьми областях.

Кроме того, в Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксировано 14 174 новых случаев коронавируса. Всего за 24 часа провели 52 196 ПЦР-тестов, 21 549 ИФА-тестов и 53 203 экспресс-тестов на антиген к COVID-19.

Ранее мы писали, что в Украине циркулирует мутация "британского" штамма коронавируса. Для этого штамма характерно тяжелое течение болезни, стремительное увеличение госпитализаций началось именно из-за этой мутации вируса, отметил министр.

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