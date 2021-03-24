Мэр Днепра Борис Филатов в среду вакцинировался от COVID-19. Филатов подчеркнул, что в Украине высокий процент отказа от вакцинации, в частности среди медиков. В то же время, по его словам, огромное количество людей хотят вакцинироваться, но не могут. Об этом он сообщил в своем Facebook.



"Странно, но, например, учителя просто стоят в очереди и, в отличие от тех же медработников, не переживают, что вакцина "какая-то не такая". Вакцинация "публичных персон с целью популяризации" тоже стала откровенно смахивать на узаконение ВИП-вакцинации для элит и селебрити…Каковы выводы? Вакцинироваться необходимо", - отметил он.



Так, Филатов добавил, что государство обязано проводить четкую информационную политику в отношении вакцинации, о важности которой должны говорить медработники.



"И самое главное, нужно срочно вносить изменения в документы Минздрава, которые бы позволили использовать лишние дозы не для "публичных персон", а для людей, записавшихся в очередь. Поверьте, желающих найдётся сколько угодно", - подчеркнул мэр Днепра.

Напомним, страны Евросоюза массово останавливают использование вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом. Медки в ЕС считают, что препарат приводит к возникновению тромбоза и эмболии легочной артерии.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ рекомендовали использование вакцины AstraZeneca.