В Ізраїлі перемагає партія чинного прем’єр-міністра [ Редактировать ]
На парламентських виборах в Ізраїлі перемагає партія чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Такі дані опублікував Центрвиборчком. Наразі опрацьовано 89 відсотків голосів.
Станом натепер партія Нетаньягу "Лікуд" отримує 30 місць у парламенті це половина від необхідного 61 голосу зі 120 депутатських мандатів для того, щоб сформувати уряд. Втім, поки що невідомо, чи зможе Беньямін Нетаньягу знайти достатньо соратників для формування коаліції.
Нагадаю, напередодні в Ізраїлі відбулися четверті за останні два роки вибори до Кнессету. Все через те, що праві та ліві партії отримували майже однакову кількість місць і не могли домовитися між собою. Це перешкоджало сформувати уряд.
Говард Маркозе, житель Єрусалима:
Підрахунок голосів ще не завершений. Робити висновки зарано, однак очевидно одне - демократія працює. Водночас ми не можемо зрозуміти, як покласти край цій політичній кризі та задовольнити обидві сторони, як прихильників, так і противників Нетаньягу.
по теме
В Ізраїлі позачергові парламентські вибори. Шість із половиною мільйонів ізраїльтян, які мають право голосу, повинні вирішити, хто очолить країну. Голосування відбувається в умовах пандемії, тому вжиті особливі запобіжні заходи
ФОПам із "червоних зон" виплатять 8 тисяч гривень компенсації за карантин. Відповідний законопроєкт вніс у Верховну Раду Володимир Зеленський
Фракция "Слуги народа" инициирует внеочередное заседание Верховной Рады
І хоча з такою позицією були згодні не всі депутати більшістю голосів все-таки ухвалили - 236 депутатів проголосували "за"
Депутатські ігри з часом та... регламентом! Зупинити перехід на літній час обранці не змогли, проте собі три тижні вільного часу від засідань наголосували