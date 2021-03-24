На парламентських виборах в Ізраїлі перемагає партія чинного прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Такі дані опублікував Центрвиборчком. Наразі опрацьовано 89 відсотків голосів.

Станом натепер партія Нетаньягу "Лікуд" отримує 30 місць у парламенті це половина від необхідного 61 голосу зі 120 депутатських мандатів для того, щоб сформувати уряд. Втім, поки що невідомо, чи зможе Беньямін Нетаньягу знайти достатньо соратників для формування коаліції.

Нагадаю, напередодні в Ізраїлі відбулися четверті за останні два роки вибори до Кнессету. Все через те, що праві та ліві партії отримували майже однакову кількість місць і не могли домовитися між собою. Це перешкоджало сформувати уряд.

Говард Маркозе, житель Єрусалима: