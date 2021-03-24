Підприємців треба підтримувати, як в Європі - Юрій Бойко [ Редактировать ]
Орієнтуватися на європейський досвід у підтримці бізнесу в період пандемії, радить уряду - опозиція. І ця підтримка не лише одноразові виплати, а й комплексні програми.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Підприємців треба підтримувати так, як робить вся Європа, давати грошей, давати податкові пільги, не допускати додаткових перевірок правоохоронними органами, давати можливість працювати, тому що їм і так сьогодні важко. Але головне це дати грошей через програми, через дешеві кредити, через бюджетне фінансування, те, що робить будь-яка країна Європи.
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