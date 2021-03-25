В Украине темпы вакцинации от коронавируса существенно отстают от графика. На сегодняшний день сделано почти на 100 тысяч COVID-уколов меньше, чем планировали в Минздраве, сказал глава ведомства Максим Степанов на селекторном совещании, посвященном проведению кампании по вакцинации в Украине.

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"По всем имеющимся расчетам должно быть привито 230 тысяч украинцев. Однако в некоторых областях, например в Луганской, даже не начата работа стационарных пунктов прививки", - сказал министр.

Он подчеркнул, что следует ускорить темпы прививочной кампании во всех регионах. Степанов добавил, что на сегодня за месяц от коронавируса привили 137 026 человек.

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