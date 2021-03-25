Медики расследуют каждый случай смерти в течение 30 дней после вакцинации - Степанов [ Редактировать ]
Медики расследуют каждый случай смерти, который произошел с любым человеком, который умер в течение 30 дней после вакцинации. Расследование проводится независимо от причины смерти человека.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Он подчеркнул, что смерть в Одесской области военной, у которой была прививка от COVID-19 никак не связано с вакцинацией.
"Связь между любыми тромбозами и вакциной AstraZeneca - поскольку уже здесь проверку сделали все европейские страны, отдельно регулятор Европейская медицинская агентство, ВОЗ - и не установлено ни одного даже намека на связь между вакцинацией и смертью человека от каких заболеваний сердечно-сосудистых", - добавил Степанов.
Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.
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