Врачи рассказали о важной роли витамина К в деле продления молодости и внешней привлекательности. По словам врачей, витамин К оказывает влияние на осуществление многих процессов организма. Его главной функцией является содействие производству белков крови, участие в ее коагуляции при повреждении сосудов и кровотечении, передает newsyou.info.

Хорошее состояние костей, соединительной ткани, почек - все это также невозможно без достаточного уровня данного витамина в организме.

Также витамин К способствует продлению молодости. Эта особенность важного вещества обусловлена его способностью поддерживать нужную концентрацию компонентов иммунной системы интерлейкинов.

При дефиците витамина К снижается так называемый интерлейкин, вследствие чего страдает иммунная система и старение организма происходит в большей степени.

Восполнять содержание витамина К в организме лучше всего помогают зеленые листовые овощи (капуста, салаты) и другая разнообразная зелень.

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