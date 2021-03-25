Заморозка - один из самых эффективных способов сохранить продукты, чтобы использовать, когда они понадобятся. К сожалению, не все продукты подходят для хранения в морозильной камере, поскольку из-за низких температур они теряют полезные свойства и вкус. Эксперты назвали несколько продуктов, которые лучше не класть в морозилку, передает newsyou.info.

Листовая зелень

Когда вы покупаете салат в продуктовом магазине или на рынке, он, как правило, свежий и хрустящий. Если вы оставите салат (или другую листовую зелень) в морозилке, он превратится в мягкую зеленую массу, которую уже нельзя будет использовать. Поэтому хранить листовую зелень лучше в холодильнике на нижней полке, предварительно избавив листья от влаги с помощью бумажных полотенец.

Жареные продукты

Если после обеда или ужина у вас остались жареные продукты, например, картофель фри или курица в панировке, не кладите их в морозилку. Лучше просто убрать их в холодильник и доесть в течение дня. В морозилке жареные продукты станут мягкими и безвкусными. А после того как вы их разогреете, про хрустящую корочку, за которую так любят жареную пищу, можно будет забыть.

Молоко, сметана и йогурт

Эти продукты можно заморозить на небольшой срок, например, на неделю. Но при долгой заморозке высока вероятность, что молоко, сметана или йогурт после разморозки будут совсем не такими, как вы ожидаете. Когда эти молочные продукты отогреваются, они нередко сепарируются, то есть разделяются на воду и сливки (или сыворотку).

Свежие травы

Свежие травы (базилик, кинза и петрушка) так же, как и листовая зелень, после разморозки могут стать слишком мягкими, водянистыми и безвкусными. Готовить с такой зеленью сложно, поскольку она больше похожа на кашу. Однако на несколько дней заморозить травы можно. Например, если вы готовитесь к какому-то празднику и хотите, чтобы у вас была заранее нарезанная зелень.

Сырой картофель

После долгого времени в морозилке картофель может стать мучнистым, зернистым и неприятным на вкус. Поэтому заморозить свежую картошку для будущих блюд, скорее всего, не получится. Можно ненадолго оставить в морозилке пюре или отварной картофель.

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