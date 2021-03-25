Согласно последним данным, Украина входит в перечень стран "серой зоны", граждане которых не могут свободно попасть на Кипр. Тем не менее есть небольшой шанс того, что с 1 апреля страна откроется для украинских туристов.

Об этом говорится в разъяснении посольства Украины на Кипре.

В связи с распространением рядом украинских СМИ информации о возможном открытии границ Кипра для туристов из Украины с 1 апреля 2021, разъясняем, что с 1 марта 2021 на Кипре введено деление стран мира по отдельным категориям (зонам) с точки зрения соблюдение обязательных условий для въезда на территорию Кипра.

Принадлежность стран к соответствующим зонам пересматривается еженедельно, но по состоянию на 25 марта Украина в "серой зоне", которая фактически разрешает въезд только гражданам и резидентам Кипра.

Официального подтверждения кипрской стороны о переводе Украины с 1 апреля в другую категорию стран не обнародовалось.

В случае перевода Украины в "красную зону" будут применяться следующие требования:

регистрация на платформе CyprusFlightPass;

двойное тестирование: ПЦР-тест, сделанный в стране вылета не позднее чем за 72 часа + ПЦР-тест по прилету на Кипр (самоизоляция до получения результата теста);

наличие документов, подтверждающие цель поездки.

Как сообщается на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua, прямое авиасообщения между Украиной и Кипром пока не восстановлено.

Как писали "Подробности", туристам, которые вакцинировались от коронавируса, разрешат въезжать на территорию Кипра без негативного ПЦР-теста.