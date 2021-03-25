18 января 2021 года Кабинет министров Украины принял решение ограничить стоимость газа на период карантина. Максимально допустимая цена за голубое топливо была установлена на уровне 6,99 грн. Таким образом, правительство намеревалось решить проблему растущих коммунальных тарифов для населения. Однако, в тоже время ограничительными мерами, Кабмин создал на рынке условия, при которых всю украинская газовая отрасль оказалась под угрозой.

Кризис, вызванный эпидемией коронавируса и несколькими локдаунами, оказывает существенное негативное влияние на экономику. По словам аналитиков, только жесткие ограничения весной прошлого года стоили экономике примерно до 2% ВВП в месяц. То есть, до ста миллиардов гривен. Многие предприниматели были вынуждены закрыть свой бизнес на неопределенное время, а граждане - лишились работы. На этом фоне рост стоимости коммунальных услуг только усугублял и без того сложное положение людей. Правительство было вынуждено искать возможность каким-то образом заморозить этот рост. Поэтому Кабмином было принято решение вмешаться, в том числе, и в работу газового рынка и искусственно сдержать цены на голубое топливо. В результате в декабре 2020 года было принято решение зафиксировать максимальную стоимость газ на уровне 6,99 грн за куб.



Это объективная реальность, понятная всем. В том числе и участникам рынка, которые не выражали особых протестов против искусственного ограничения цены на топливо. Тем более, что правительство провело это решение на законных основаниях. Ручное управление газовым рынком, которое осуществляет Кабмин, больше беспокойства вызвало у международных партнеров. В частности, у МВФ, который рассматривает такое регулирование как невыполнение взятых Украиной обязательств по созданию и поддержанию свободного рынка.



При этом, участников рынка государственное регулирование цен поставило в сложное финансовое положение и вынудило фактически работать в ущерб. У некоторых газзбытов установилась четкая тенденция к накоплению задолженностей. В газовых компаниях отмечают, что при сохранении ситуации неизменной, становится вполне реальным массовое банкротство поставщиков газа. Это грозит уже настоящей катастрофой для всей отрасли и для всех потребителей. Кроме того, без работы могут оказаться тысячи сотрудников, которые трудоустроены в этих компаниях. В результате своих действий, Кабмин остановил рост тарифов, создав сразу несколько других, не менее сложных проблем.



Усугубляется все еще и тем, что некоторые игроки на рынке, пользуясь своими неконкурентными преимуществами, не выполняет распоряжение кабмина и устанавливает цены на газ, выше максимально допустимых. Речь идет о НАК "Нафтогаз", которая поставляет газ предприятиям, вырабатывающим тепло для населения, по завышенной цене - 7,78 грн/куб. Такое "особое" положение компании создает диспропорции для рынка: когда частные поставщики терпят убытки, "Нафтогаз" выставляет свою цену, игнорируя решение правительства.



Кроме того, выставленная НАК цена на голубое топливо в очередной раз говорит о том, что предложенная Кабминомограниченная стоимость в 6,99 грн/куб - экономически не обоснована и заставляет поставщиков работать в убыток.



Выйти из этого пике и стабилизировать ситуацию можно, если продолжать двигаться в правовом поле и назначить компаниям-поставщикам компенсацию. Согласно закону "О рынке природного газа", в случае если Кабминустанавливает экономически необоснованную цену на топливо, то разница должна быть компенсирована участникам рынка из бюджетных резервов. В таком случае, Кабинет министров дал бы газовым компаниям возможность удержаться на плаву, продолжить выполнять свои обязательства перед клиентами и не допустить банкротства, которое стало бы губительным для всей газовой сферы.

Тем не менее, правительство в этом направлении пока не движется. Более того, по сведениям издания "Экономическая правда", в заключении Министерства финансов Украины по правительственному решению (об ограничении цены на газ) речь о компенсации газзбытамшла.

Однако при этом в документе за подписью министра финансов Сергея Марченко говориться, что в законе "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" бюджетная программа для компенсации таких расходов не предусмотрена.

Последнее очевидно и является одной из ключевых причин, почему Кабмин своим правом искусственно ограничить стоимость газа воспользовался, а обязанность компенсировать ущерб, как это часто бывает в нашей политике, - игнорирует. В результате под большим вопросом оказалась жизнеспособность целой отрасли экономики, от которой зависят и другие ее сферы. И если сразу несколько компаний-поставщиков газа не смогут выполнять свои обязательства и объявят о банкротстве, то это вероятно сработает как эффект домино и повлечет за себя очередной обвал всей украинской экономики.