В Японії запалили олімпійський факел [ Редактировать ]
Олімпійський факел запалено! У Японії стартувала естафета олімпійського вогню. Щоправда, вогонь на одному з перших етапів погас - довелося запалювати із запасної лампадки. Символ змагань упродовж 121 дня пронесуть через 47 префектур Японії. Перша в естафеті - 34-річна футболістка Адзуса Івасі-мідзу.
Вона виступала за збірну Японії впродовж десяти років. Нагадаю, Літні Олімпійські ігри в Токіо триватимуть із 23 липня до 8 серпня. Після них - відбудуться Літні Паралімпійські ігри. Змагання відкладали на рік через пандемію.
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