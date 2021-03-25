Олімпійський факел запалено! У Японії стартувала естафета олімпійського вогню. Щоправда, вогонь на одному з перших етапів погас - довелося запалювати із запасної лампадки. Символ змагань упродовж 121 дня пронесуть через 47 префектур Японії. Перша в естафеті - 34-річна футболістка Адзуса Івасі-мідзу.

Вона виступала за збірну Японії впродовж десяти років. Нагадаю, Літні Олімпійські ігри в Токіо триватимуть із 23 липня до 8 серпня. Після них - відбудуться Літні Паралімпійські ігри. Змагання відкладали на рік через пандемію.