Кількість загиблих в аварії в Польщі зросла до шести. Напередодні в лікарні Ряшева помер іще один українець. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Нагадаю, 6 березня в Польщі автобус, який їхав з Познані у Херсон, потрапив у ДТП. У салоні було 57 громадян України. 5 - загинули, понад тридцять людей - ушпиталили. Пізніше більшість із них відправили в батьківщину. Та досі в лікарні залишаються двоє. Одного з водіїв затримано, йому загрожує до 8 років за ґратами.