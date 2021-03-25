ДТП у Польщі: кількість загиблих зростає [ Редактировать ]
Кількість загиблих в аварії в Польщі зросла до шести. Напередодні в лікарні Ряшева помер іще один українець. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Нагадаю, 6 березня в Польщі автобус, який їхав з Познані у Херсон, потрапив у ДТП. У салоні було 57 громадян України. 5 - загинули, понад тридцять людей - ушпиталили. Пізніше більшість із них відправили в батьківщину. Та досі в лікарні залишаються двоє. Одного з водіїв затримано, йому загрожує до 8 років за ґратами.
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