Онкологи назвали самый опасный продукт из магазина [ Редактировать ]
Онкологи рассказали о том, что среди обилия продуктов на полках магазинов колбаса может вызвать возникновение серьезных заболевания. Из-за частого употребления этого продукта может случиться рак желудка. Об этом пишет FaceNews.ua.
Так, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что колбаса - это канцероген. С тех пор это официально известно. Другие колбасные изделия - не являются исключением.
Употребление колбасы опасно из-за высокого содержания трансжиров.
Также в колбасных изделиях присутствуют нитриты, так как без них производство колбасы невозможно в принципе. В такой колбасе могут быть возбудители ботулизма.
Из всех видов колбас наиболее опасны:
- копченые,
- полукопченые,
- варено-копченые,
- мясные гастрономические изделия.
В них помимо нитритов, они содержат также канцерогенные соединения из группы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые образуются при термическом разложении (пиролизе) древесины, используемой при копчении. Наиболее известное соединение из этой группы - бенз(а)пирен.
Ранее мы писали о том, какой продукт самый полезный для завтрака. По словам медиков, он может заметно повысить продолжительность жизни, если употреблять его на регулярной основе.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Младенец 13 марта вместе с матерью попал в больницу, а 22 марта у ребенка диагностировали коронавирус
В Национальной академии наук дали прогноз по распространению коронавируса в регионах
В Украине за минувшие сутки, 23 марта, зафиксированы новые случае коронавируса
С 24 марта Европейский союз ужесточит правила экспорта вакцины от коронавируса
Ситуация с заполненостью больниц тяжелая, но медсистема к этому готовилась