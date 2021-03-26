Онкологи рассказали о том, что среди обилия продуктов на полках магазинов колбаса может вызвать возникновение серьезных заболевания. Из-за частого употребления этого продукта может случиться рак желудка. Об этом пишет FaceNews.ua.

Так, во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что колбаса - это канцероген. С тех пор это официально известно. Другие колбасные изделия - не являются исключением.

Употребление колбасы опасно из-за высокого содержания трансжиров.

Также в колбасных изделиях присутствуют нитриты, так как без них производство колбасы невозможно в принципе. В такой колбасе могут быть возбудители ботулизма.

Из всех видов колбас наиболее опасны:

копченые,

полукопченые,

варено-копченые,

мясные гастрономические изделия.

В них помимо нитритов, они содержат также канцерогенные соединения из группы полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), которые образуются при термическом разложении (пиролизе) древесины, используемой при копчении. Наиболее известное соединение из этой группы - бенз(а)пирен.

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