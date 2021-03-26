Эксперты выяснили, что какао на самом деле является весьма полезным продуктом, который точно заслуживает появление в нашем доме. К слову, состав какао-бобов достаточно сложный. Дубильные вещества, жиры и органические кислоты - лишь малая часть богатого состава. Когда-то давно какао-напиток использовался даже в медицине, передает newsyou.info.

Напиток из какао-порошка использовали для лечения заболеваний груди, расстройств желудка, а французы пошли еще дальше, начав применять какао как средство для борьбы с приступами плохого настроения. В чем их можно понять - какао действительно повышает настроение.

Избавление от токсинов

Какао-напиток богат антиоксидантами, причем здесь их гораздо больше, чем в зеленом чае, который является лидером по их содержанию. Как мы знаем, антиоксиданты оказывают положительный эффект в профилактике развития серьезных заболеваний, поэтому не стоит игнорировать этот момент.

Помощь сосудам

С возрастом необходимо уделять сосудам особое внимание, а этот момент многие предпочитают игнорировать, и очень зря. Как показали исследования американских ученых, какао помогает улучшить кровоток и какой-то степени помогает избежать застоя и образования бляшек на стенках сосудов. В результате сердечно-сосудистая система работает гораздо лучше.

Ранее мы писали о том, какой продукт самый полезный для завтрака. По словам медиков, он может заметно повысить продолжительность жизни, если употреблять его на регулярной основе.

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