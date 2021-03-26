Юрій Бойко закликав розробляти українську вакцину проти коронавірусу [ Редактировать ]
Українці мають знати якомога більше інформації про вакцину, яку їм колотимуть. Адже лише так можна побороти недовіру людей до щеплення. А ще країні варто розробляти власну сироватку, принаймні так вважають опозиційні політики.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":
Треба створювати виробництво власної вакцини, не може країна з сорокамільйонним населенням залежати від імпорту, десь ходити щось випрошувати, побиратись там по світу, ми повинні виробити її самі, тому, що в нас є добра база фармакологічна, у нас була база, є залишки її ще, треба відновити виробництво власної вакцини. - Будете вакцинуватись? - Взагалі-то я перехворів. Але якщо буде створено вітчизняну вакцину - обов'язково.
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Кожна доза цієї сироватки зберігається окремо, це дає змогу медикам проводити імунізацію поступово. На відміну від препарату "Ковішилд", який слід використати якомога швидше після відкриття флакону
Через підвищення кількості хворих Індія зупинила експорт вакцини компанії "Астразенека", щоб щепити власне населення. Також у країні зафіксували новий штам коронавірусу. Він з подвійною мутацією
Євросоюз посилив контроль за вивезенням вакцин проти коронавірусу. Перед надсиланням кожної партії сироватки тепер перевірятимуть, чи справді вона нагально потрібна в країні призначення. Ця ініціатива вже спричинила великий переполох у Сполученому Королівстві
У компанії переконують, так вдасться запобігти післяковідним ускладненням. Pfizer також працює над ще одним препаратом, призначеним для пацієнтів з коронавірусом. Його вводитимуть внутрішньовенно
Водночас європосадовиця наголосила - ЄС фінансово підтримує міжнародну ініціативу COVAX. Вона надає доступ до вакцин для бідніших країн. На це вже виділили 2 мільярди і 200 мільйонів євро