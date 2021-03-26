Українці мають знати якомога більше інформації про вакцину, яку їм колотимуть. Адже лише так можна побороти недовіру людей до щеплення. А ще країні варто розробляти власну сироватку, принаймні так вважають опозиційні політики.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Треба створювати виробництво власної вакцини, не може країна з сорокамільйонним населенням залежати від імпорту, десь ходити щось випрошувати, побиратись там по світу, ми повинні виробити її самі, тому, що в нас є добра база фармакологічна, у нас була база, є залишки її ще, треба відновити виробництво власної вакцини. - Будете вакцинуватись? - Взагалі-то я перехворів. Але якщо буде створено вітчизняну вакцину - обов'язково.