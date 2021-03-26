Ще великою бідою є безробіття

Безгрошів'я, захмарні комунальні платіжки та стрімке поширення Ковіду. Сьогодні це основні проблеми, які хвилюють людей по всій Україні. А ще великою бідою є безробіття. Особливо гостро це відчувають мешканці східних, прифронтових, областей.

Наталія Королевська, народна депутатка від "Опозиційної платформи - За життя":