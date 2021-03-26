Наталія Королевська обговорила проблеми жителів Донеччини [ Редактировать ]
Безгрошів'я, захмарні комунальні платіжки та стрімке поширення Ковіду. Сьогодні це основні проблеми, які хвилюють людей по всій Україні. А ще великою бідою є безробіття. Особливо гостро це відчувають мешканці східних, прифронтових, областей.
Наталія Королевська, народна депутатка від "Опозиційної платформи - За життя":
Главная проблема, которую сегодня инициировали люди, - вопрос отключения газа, с которым столкнулась Донеччина. Это проблема предстоящего закрытия школы этот вопрос он очень актуален и очень важен и мы инициируем рассмотрения этого вопроса. Вопрос тарифной политики. Но самое главное - это создания рабочих мест, это сохранения рабочих мест, это поддержка сегодня нашего национального производителя.
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