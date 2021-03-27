Апелляционный суд города Киева обязал журналистов опровергнуть информацию, распространенную в сюжете о бывшем первом заместителе главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, признав ее клеветой. Об этом сказано в решении Апелляционного суда, пишет Капитал.

Судьи апелляционной инстанции рассматривали жалобу журналистов "Бигус Инфо" на решение Голосеевского районного суда, который в сентября прошлого года полностью удовлетворил иск Семочко.



Тогда адвокаты истца отметили, что на основании данных журналистов о якобы незаконных действиях Семочко, против него были открыты уголовные производства. Но впоследствии все их закрыли по причине "отсутствия события преступления".

"По результатам обнародования ответчиками информации было открыто уголовное производство, которое было закрыто 20.06.2020 в связи с отсутствием события уголовных правонарушений. Это подтверждает недостоверность информации, которую обнародовали ответчики (журналисты "Бигус Инфо", — ред.)", — указывалось в решении суда первой инстанции.

Более того, судья отметил, что нет никаких данных о причастности Семочко к взяточничеству, как и нет доказательств, которые бы указывали на незаконность проводимых ГУ КЗЕ СБУ проверок в отношении поставщиков медпрепаратов.

Также суд не нашел подтверждения информации "Бигус Инфо" о наличии у членов семьи Семочко имущества на 8 млн долларов, бизнеса в оккупированном Крыму и российских паспортов.

Учитывая это, Голосеевский райсуд удовлетворил иск экс-зампреда Службы внешней разведки полностью и обязал журналистов публично опровергнуть информацию, в частности, о якобы причастности Семочко к коррупционным действиям, о якобы наличии недвижимости на 8 млн долларов, перелетах в Крым и российском гражданстве у его родственников.

Кроме того, суд взыскал с журналистов в пользу истца 24,6 тысячи гривен судебных расходов и 40 тысяч гривен расходов на лингвистическую экспертизу.

Указанное решение райсуда журналисты "Бигус Инфо" оспорили в Апелляционном суде, пропустив предварительно сроки обжалования. По ходатайству их адвокатов они были продлены.

В суде свои утверждения о поездках Семочко в Крым, его якобы коррупционных действиях и многомиллионном имуществе родственников журналисты пытались представить как "оценочное суждения". А сам сюжет о Семочко позиционировали как будто не о нем, а об СБУ в целом. Судьи с этими доводами не согласились.

Таким образом, Апелляционный суд отказал журналистам в удовлетворении жалобы, оставив решение (о признании их "расследования" против Семочко клеветой) в силе.

Теперь "Бигус Инфо" обязаны опровергнуть ранее распространённую информацию и компенсировать истцу расходы на лингвистическую экспертизу.

Напомним, что именно сюжет "Бигус Инфо" был использован для регистрации в отношении Семочко уголовных производств по факту гос. измены и незаконного обогащения. Состоянием на сегодня все они закрыты.