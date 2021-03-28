В неділю ввечері, 28 березня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" пояснив ситуацію зі зміною кількості регіонів, які 27 березня потрапили до "червоної" зони карантину.

За словами Ляшка, вранці, коли з'являється статистика по захворюваності COVID-19 за попередній день, визначаються регіони, в яких є ознаки для того, щоб перейти до "помаранчевої" або "червоної" зони. Після цього, якщо область упродовж трьох днів перевищує дві й більше ознаки, встановлені Кабміном, тоді МОЗ ініціює скликання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій, де й приймається рішення про переведення чи не переведення області в "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

"У нас будо два випадки за останні два засідання комісії ТБНС, коли ми відтермінували введення Черкаської й Рівненської областей в "червоний" рівень епідемічної небезпеки, оскільки їхня система охорони здоров'я ще готова надавати медичну допомогу, завантаженість ліжок із киснем не перевищує 35-36%. Тому ми дозволили їм ще працювати й запропонували вжити локальні протиепідемічні обмеження на тих адміністративних територіях, ОТГ, де є найбільші спалахи", - сказав він.

Головний санітарний лікар також прокоментував можливість введення загальнонаціонального локдауну в Україні. Він наголосив, що наразі в країні діє адаптивний карантин.

"Якщо ми зараз подивимося на перші області, які потрапили до "червоного" рівня епідемічної небезпеки, зокрема - Івано-Франківська і Закарпатська області, то ми побачимо, що в них уже стабілізувалися показники захворюваності, госпіталізацій і завантаженості в самих лікарнях. Сьогодні ці області йдуть до того, щоб перейти з "червоного" рівня епідемічної небезпеки в "помаранчевий". Водночас Чернівецька і Житомирська області продовжують зростати", - зазначив він.

Ляшко також додав, що можливість закриття громадського транспорту існує - це чітко прописано в постанові про карантин. Але таке рішення наразі приймає місцева влада.

Відповідаючи на питання стосовно безпечності вакцин, Віктор Ляшко зазначив, що ризики, які можуть бути після вакцинації, мінімальні й мізерні у порівнянні з тим, що несе хвороба.

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