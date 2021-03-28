Чорне золото тепер не метафора, а реальність. Ціна на пальне в Україні істотно зросла і зростатиме надалі. Такі невтішні прогнози роблять експерти ринку. Кажуть, головна причина - світове зростання цін на нафту.

Менше ніж за пів року, сировина подорожчала чи не вдвічі. Це і вплинуло на прайс бензину та дизелю. В середньому українські АЗС накинули по чотири з половиною гривні до попередніх цін.