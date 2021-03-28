2021-й рік почався зі зростання інфляції в Україні. Юрист і політик Тетяна Острікова в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" пояснила, від чого залежить інфляція.

"З січня 2021-го до січня 2020-го - 6,5%, лютий - вже 7,5%. Далі Національний банк прогнозує 8%, в середньому за рік - 7,5%", - назвала вона темпи інфляції в Україні.

"Щоб зрозуміти, звідки виникає ця інфляція, треба згадати, що в нас відбулося в економіці за останні часи. Перше - зросла мінімальна заробітна плата. Люди понесли ці гроші на ринок, до магазину. Друге - скасувалася, наприклад, пільгова ціна на електроенергію.Тобто люди почали більше платити за енергоносії, за житлово-комунальні послуги. Це означає, що в економіці стало більше грошей", - зазначила Острікова.

Вона також додала, що Національний банк говорить у своєму звіті про три фактори, які впливають на інфляцію.

"По-перше, це адміністративно регульовані ціни. І за таким формулюванням Нацбанк ховає насправді зростання цін на житлово-комунальні послуги. Друге - це послаблення гривні. Насправді - це наслідок, а причиною є те, що ми - країна, яка імпортує багато, в якій третій рік падає промислове виробництво, своїх товарів мало, ми прив'язані до імпорту. Власне це і є причиною того, що зараз відбувається. Це внутрішні фактори. І зовнішні фактори - це те, що насправді зростають ціни на світових ринках. Але якщо подивитися, наприклад, на рівень інфляції, то от у нас 7,5% - ми поруч із такими країнами як Бурунді, Бутан, Конго. Єврозона і США - це 1,3 й 1,7%. Тобто їх зростання інфляційне абсолютно невідчутне. А інфляція - це податок на бідних", - розповіла юрист.

Своєю чергою, політик та економіст Тарас Козак прокоментував питання регулювання цін у державі.

"Регулювання цін державою здебільшого має дуже негативні наслідки. Тобто просто зникає товар з прилавків або продавці чи виробники товарів обходять. Чи можна змусити продавця товару продавати його дешевше? Ніяким законом не змусиш. Тому що він або корупційно або якось ще обійде цей закон", - пояснив він.

За словами Козака, єдине, що у світі працює - це конкуренція, адже вона змушує кожного продавати дешевше, "щоб у нього купили, а не в сусіда".

"Але є в державі такий спеціальний орган - Антимонопольний комітет, який в Україні працює вкрай погано, тому що він не бачить відсутність змов. Коли на ринку пального одночасно кілька нібито незалежних компаній однаково підіймають ціни раз на місяць, то Антимонопольний повинен побачити це й покарати. Дуже рідко він карає. А навіть коли й карає, ті компанії вміють домовлятися в судах, щоби цей штраф не платити", - додав політик.

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