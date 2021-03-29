В Чехии эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно нашли новый тип мутации коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Так, мутация не является более опасной, чем британская или южноафриканская. Ее изучение продолжается. Также эксперты утверждают, что известные COVID-вакцины эффективны против нового штамма.

В республике распространены и британский, и южноафриканский штаммы коронавируса.

По последним данным, с начала пандемии COVID-19 в Чехии с населением 10,7 миллиона инфицировались более 1,5 миллиона жителей, 25 874 из них умерли.

Напомним, в середине января 2021 года эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса. Эксперт ВОЗ Доминик Дуайер заявил, что власти Китая отказали экспертам Всемирной организации здравоохранения в изучении необработанных данных о первых случаях заболевания коронавирусом.

Мы также писали о том, что в ВОЗ раскрыли реальное происхождение COVID.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что у него есть свои предположения относительно происхождения коронавируса.

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