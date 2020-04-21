Во вторник, 21 апреля, в Всемирной организации здоровья сделали заявление о происхождении коронавируса. Так, официальный представитель ВОЗ Фадела Шаиб на брифинге в Женеве заявил о животном происхождении вируса, сообщает Reuters.

Шаиб отметила, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

"ВОЗ основывается на научных данных. Мы считаем, что происхождение этого вируса - животное", - ответила она предположе

Напомним, по состоянию на утро 21 апреля в Украине зафиксировали 6125 случая коронавирусной болезни COVID-19.