У М'янмі росте кількість жертв військового перевороту [ Редактировать ]
Кількість загиблих під час протестів у М'янмі зросла до 328 людей. За добу померли ще 114 осіб. Серед них - 13-річна дівчинка.
Напередодні масові виступи проти військової диктатури знову відбулися у різних регіонах країни.
Нагадаємо, військовий переворот у М'янмі стався першого лютого. Тоді відсторонили від влади демократичне керівництво та оголосили надзвичайний стан. Дії хунти підтримує Росія. Країни Заходу запровадили санкції проти військової верхівки. Попри втрати, мітингарі кажуть, що не збираються припиняти протести.
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