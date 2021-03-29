Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, посунули з мілини. Буксири намагаються вирівняти курс судна. Про це повідомила адміністрація каналу.

Роботи тривають відучора. Контейнеровоз не розвантажували. Біля його носа і далі поглиблюють дно і тягнуть буксирувальними катерами. Рух водним коридором припинено від вівторка. Коли його відновлять, поки що невідомо.

У Суецькому каналі утворилася черга з майже чотирьох сотень суден.