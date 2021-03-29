У Суецькому каналі зняли з мілини гігантський контейнеровоз [ Редактировать ]
Гігантський контейнеровоз, який заблокував Суецький канал, посунули з мілини. Буксири намагаються вирівняти курс судна. Про це повідомила адміністрація каналу.
Роботи тривають відучора. Контейнеровоз не розвантажували. Біля його носа і далі поглиблюють дно і тягнуть буксирувальними катерами. Рух водним коридором припинено від вівторка. Коли його відновлять, поки що невідомо.
У Суецькому каналі утворилася черга з майже чотирьох сотень суден.
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Нагадаю, дві дні тому контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал у Єгипті. Він сів на мілину внаслідок сильних поривів вітру. Через Суецький канал проходить 12 відсотків світового судноплавного трафіку - він сполучає Європу з Азією
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