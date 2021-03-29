В Херсоне зафиксировали вспышку коронавируса в областной клинической больнице. Об этом заявил директор Департамента здоровья Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко, сообщает "Укринформ".

По данным Херсонского горсовета, по состоянию на 12:00 29 марта в больнице COVID-19 инфицированы 30 пациентов и 25 медицинских работников. Для пациентов освободили нескольких отделений больницы.

Для недопущения распространения болезни на 14 дней прекращена плановая госпитализация пациентов в ряде отделений больницы. Полностью закрыть медучреждение не могут из-за того, что в области больше нет узкопрофильных стационаров.

В больнице будет проведена служебная проверка.

За минувшие сутки в Херсоне зафиксировали 266 новых случаев коронавируса, 48 человек выздоровели, 6 - скончались. Таким образом, с начала пандемии в областном центре заболели 13089 человек, из них 421 - умерли.

Напомним, что по состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса, 178 человек скончались.