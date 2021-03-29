Сотрудники СБУ задержали бывшего командира батальона "Донбасс" и координатора экономической блокады Донбасса Анатолия Виногродского (позывной "Гал") по делу о создании частной военной компании и контрабанде из России товаров военного назначения и перепродаже украинским госкомпаниям по завышенным ценам. Об этом сообщает "Страна" со ссылкой на сторонников экс-комбата.

Ранее по этому делу был арестован бывший народный депутат и командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко.

Командир батальона ОУН Николай Коханивский и активист Юрий Хорт сообщили, что в понедельник, 29 марта, в 15:30 состоится заседание в Печерском районном суде Киева, где Виногродскому изберут меру пресечения.

Анатолий Виногродский - бывший офицер военно-морского флота и ветеран АТО на Донбассе. С 3 апреля 2015 года по июль 2016 года он был командиром батальона "Донбасс" и оборонял Широкино. Также он являлся координатором штаба блокады торговли с Донбассом. Правоохранительные органы уже задерживали Виногродского в ноябре 2017 года по подозрению в разбойном нападении.

Суд первой инстанции постановил арестовать комбата на два месяца, но апелляционный суд отменил эту меру пресечения.

Напомним, что на прошлой неделе СБУ сообщила о разоблачении и пресечении деятельности частной военной компании, созданной бывшим народным депутатом и командиром батальона "Донбасс" Семеном Семенченко и "внештатным агентом НАБУ" Евгением Шевченко.

Деятельность ЧВК была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности.

В состав ЧВК входило более 150 человек, она действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Подготовка бойцов проходила на тренировочной базе в Киевской области и в специальных центрах за границей.

Кроме того, Семенченко и Шевченко организовали схему контрабанды военных запчастей и товаров двойного назначения из России. Впоследствии их перепродавали по завышенным ценам государственным оборонным предприятиям.

В СБУ заявили, что располагают доказательствами, что они закупали в стране-агрессоре клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300 по $30 тыс. а продавали украинским оборонным предприятиям по $200 тыс.

"Подробнгости" писали, что в пятницу, 26 марта, экс-народного депутат и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко отправили под стражу на два месяца.