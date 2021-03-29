COVID-19 в Україні: подолали вірус майже три тисячі хворих [ Редактировать ]
178 людей в Україні померли від ускладнень коронавірусу за минулу добу. Міністерство охорони здоров'я повідомило про 8346 нових заражень. Подолали вірус майже три тисячі хворих. Найшвидшими темпами вірус наразі поширюється на Львівщині, Харківщині та Одещині.
Щеплення від COVID-19 протягом доби отримали понад півтори тисячі людей. У переліку "червоних" карантинних зон сьогодні опинилися 11 регіонів України, після того, як туди потрапила Чернігівщина.
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