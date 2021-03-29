Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX снова перенесла испытания прототипа космического корабля Starship. Этот корабль предназначен для полетов с пассажирами на Луну и Марс.

Об отмене испытаний написал Илон Маск на странице в Twitter.

Как пояснил изобретатель, SpaceX сегодня не успела получить разрешение на тестовый полет от Управления гражданской авиации Соединенных Штатов.

"Инспектор FAA не успел вовремя связаться со Starbase. Запуск состоится не ранее, чем завтра", - сообщил Маск.

Кроме того, на орбите Земли взорвался метеорологический спутник NOAA-17 американского космического агентства NASA. Взрыв спутника NOAA-17, который вывели из эксплуатации в 2013 году, произошел 10 марта этого года, в результате взрыва образовались 16 обломков.

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