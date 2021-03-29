Убивство з багатьма невідомими. Активіста й ветерана Олександра Мандрича, відомого як "Ташкент", знайшли мертвим на Київщині. Поліція затримала трьох підозрюваних, за рішенням суду, їх триматимуть у СІЗО без права на заставу.

Я нагадаю, Олександра Мандрича викрали з власної квартири у столиці кілька днів тому. У можливих мотивах цього злочину розбирався Олександр Васильченко.

Закривавлена підлога, розкидані речі. Так виглядала квартира Олександра Мандрича після його зникнення. Першою на сполох 24 березня забила цивільна дружина активіста. Поліція оголосила план "Перехоплення".

Андрій Крищенко, начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві:

За добу було затримано кілька людей, які були учасниками цієї події і вже було встановлено картину, що цю людину було вбито. Там, прям в квартирі їй було нанесено декілька ножових поранень, після чого труп вивезли і заховали за межами міста Києва.

Затримали трьох чоловіків. Двоє з Луганської області, третій - киянин. За версією слідства, Мандрича у власній квартирі утримували й били більше ніж годину. Потім напівпритомного посадили в машину й вивезли. Тіло знайшли в неділю.

Андрій Крищенко, начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві:

За попереднім оглядом судмедексперта було встановлена велика кількість ножових поранень, тіло було заховано в стічну канаву.

Олександр Мандрич був громадським активістом, воював на Сході України. Останнім часом захищав людей від рейдерів і квартирних аферистів. Прокуратура не виключає, що чоловіка вбили саме через його професійну діяльність.

Надія Максимець, речниця Прокуратури міста Києва:

Є версія, яку озвучують близькі потерпілого, про те, що він міг стати жертвою рейдерів, з якими він боровся. Оскільки останнім часом він більше позиціонувався, як громадський активіст, виступав проти квартирного шахрайства і проти рейдерів. Ця версія теж відпрацьовується, ми не можемо сказати, що є лише одна, тому що слідчі дії тривають.

Зараз встановлюють усіх причетних до вбивства і ймовірних замовників. А затриманим уже обрали запобіжні заходи.

Надія Максимець, речниця Прокуратури міста Києва:

Органу слідства доведеться ще встановлювати мотив злочину, тому що підозрювані про це не вказують, але працюємо зі свідками, працюємо з оточенням потерпілого для того, щоб встановити в чому полягав конфлікт з цими особами, чи безпосередньо з тими кого затримали, що вони були виконавцями цього злочину. Що саме сталося в квартирі, з якою метою викрали чоловіка.

Підозрюваним висунули обвинувачення за статтями "Викрадення людини" і "Вбивство". Якщо їхню провину доведуть, їм загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.