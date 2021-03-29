Послаблюють обмеження й на Прикарпатті. Два місяці жорсткого карантину таки дали позитивний результат. Область з червоної зони може вийти вже найближчими днями. Від сьогодні там запрацювали дитячі садочки. А на автошляхах зняли блок-пости. Жанна Дутчак - з подробицями далі.

Захворюваність на COVID-19 потроху йде на спад. І це найкраща новина для Івано-Франківська. Сьогодні до Центральної міської лікарні звернулися лише троє людей, тоді як ще кілька тижнів тому ця цифра сягала понад пів сотні. Поменшало й госпіталізацій. За вихідні з пневмоніями в стаціонар поклали менше ніж двадцять хворих.

Тарас Масляк, директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

У якійсь мірі ми як лікарі, як стаціонарними можна сказати просто видихнули. Нам стало легше. У нас появилися ліжкомісця. У нас легша стала ситуація із киснем.

Додаткові ковідні бази, які були розгорнуті в обласному кардіоцентрі та пологовому, теж заповнені нині лише на половину.

Тарас Масляк, директор Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні:

Ми виписали половину хворих і в деяких цих лікувальних установах можливо ми цей тиждень будемо бачити, якщо не буде росту будемо згортати ці ліжкомісця.

Утім, оптимістична ситуація поки що не в усіх медзакладах. У Центральній лікарні заповненість ліжкомісць залишається високою понад вісімдесят п'ять відсотків. Така сама ситуація і ще в шести районних лікарнях. Саме ці показники й не дають змоги Прикарпаттю вийти з "червоної зони", в якій область уже другий місяць.

Проте в обладміністрації впевнені, що з дня на день червоний колір карантинної зони поміняють на помаранчевий. І вже почали поетапно пом'якшувати обмеження.

Андрій Бойчук, голова Івано-Франківської облдержадміністрації:

Є підстава поетапно скасовувати обмеження в сфері освіти, а саме спочатку в закладах дошкільної освіти. Згодом в закладах загальної середньої освіти для учнів 1-4 класів з обов'язковим дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Після місячного простою сьогодні в області відчинили двері всі садочки. Завідувачка одного з дошкільних закладів Руслана Палій каже із трьохсот десяти діток прийшли лише чверть.

Руслана Палій, завідувачка ДНЗ "Бджілка" в Івано-Франківську:

Дитина має бути здорова, оглянута педіатром, мати відповідну довідку про те що дитина здорова і не перебувала в контакті із хворими на COVID-19. Хто мав змогу взяв довідочку від педіатра, хтось в суботу, хтось сьогодні. Я сподіваються, що завтра буде більше наших діток.

Пом'якшення торкнулися й автошляхів. Майже всі блок-пости на обласних в'їздах та виїздах відсьогодні знято. Залишилися лише в селі Поляниця, де гірськолижний курорт. Працювати Буковелю поки що не дозволили.

Сподівалися на пом'якшення й представники бізнесу. Але їм доведеться ще трохи почекати. І вони вкотре вийшли на протест до обладміністрації. Продавці місцевих промислових ринків вимагали дозволити їм відновити роботу, оскільки працюють на свіжому повітрі.

Галина, підприємниця:

Була комісія в п'ятницю, ми стояли, чекали що нам скажуть рішення, але не було рішення. На нас навіть увагу не звертали.

Зоряна, підприємниця:

У мене таке враження що ринки наші промислові просто хочуть закрити за рахунок великого бізнесу. О це нас зараз і давлять. Ніхто нас не чує. Ми вже більше місяця не працюємо, взагалі. Як сім'ї годувати, як комуналку платити.

Обурені мітингувальники намагалися навіть прорватися в приміщення обласної адміністрації.

Утім, усі спроби потрапити в будівлю зазнали фіаско. Тож підприємці вирішили створити своє громадське об'єднання, найняти юриста та відстоювати права вже в суді.