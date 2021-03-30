Бывший президент США Барак Обама потерял бабушку. В Кении в возрасте 99 лет умерла Сара Обама - третья жена его деда Хуссейна. Об этом сам экс-президент сообщил в Twitter.

Президент Кении Ухуру Кениата принес свои соболезнования в связи со смертью Сары Оньянго Обамы. Как говорится в заявлении главы африканского государства, которое приводит CNN, она скончалась в больнице города Кисуму на западе Кении. Какая именно болезнь стала причиной смерти, не сообщается.

Сара Обама не была кровной родственницей Барака Обамы, но именно она воспитала отца экс-президента. Сара говорила только на языке народа луо, поэтому с внуком она общалась при помощи переводчика.

Барак Обама встречался с бабушкой несколько раз. В 2015 году он стал первым американским лидером, который посетил Кению, а в 2018 году нанес визит в страну уже в качестве бывшего президента.

Сара Обама в прошлом работала поварихой в британских миссиях в Кении и исповедовала ислам. Она не имела школьного образования и жила в деревне Когело, в доме без водопровода и электричества, ухаживая за козами и цыплятами и работая в огороде. Она воспитала восьмерых детей.

Как сообщали "Подробности", Барак Обама купил особняк на острове за $15 млн.