Барак Обама написал мемуары [ Редактировать ]
Бывший президент США Барак Обама анонсировал публикацию своих политических мемуаров после окончания президентских выборов 3 ноября. Об этом сообщает CNN.
В своем Twitter первый чернокожий президент США сообщил, что книга будет называться "Земля обетованная".
В "Земле обетованной" я постараюсь честно рассказать о своем президентстве, о силах, с которыми мы боремся как нация, и о том, как мы можем разрешить наши разногласия и заставить демократию работать на всех.
768-страничная книга Барака Обамы будет доступна в продаже с 17 ноября, она выйдет одновременно на 25 языках. Бумажная версия в твердом переплете будет стоить около $45, цифровая версия -$18, аудиокнига - $40.
"Земля обетовання" является первым из двух томов мемуаров Обамы. Книга охватывает период, начиная с его ранней политической карьеры до первых выборов и начала работы в Овальном кабинете. Она завершается успешной операцией по убийству Усамы бен Ладена.
Ранее супруга экс-президента Мишель Обама опубликовала свои мемуары под названием "Становление". Книга вышла в 2018 году и разошлась миллионными тиражами. За свои мемуары Обамы получили от издателей аванс в размере $65 млн.
Как сообщали "Подробности", Барак Обама покупает особняк на острове за $15 млн.
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